Houdt de politiek al rekening met een black-out? “Nú tijd om te handelen”

Procureur-generaal Antwerpen: “Criminelen die een hele stad terrorise­ren, daar zijn we niet ver van af”

Het gerecht voert volop strijd tegen de drugsmaffia. "Het beste bewijs dat we het milieu slagen toedienen, is de verijdelde kidnapping van de minister van Justitie. Dat soort misdrijven toont hoe de criminelen zich in het nauw gedreven voelen", zegt Patrick Vandenbruwaene, de voorzitter van het College van procureurs-generaal, vandaag in De Standaard. Maar hij waarschuwt ook: 'Criminelen die een hele stad terroriseren, daar zijn we niet ver van af.”

17 oktober