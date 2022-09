“Hou ontmanteling Doel 3 tegen”, zegt regering. Ze heeft nog 8 dagen

Levensver­wach­ting weer hoger na daling door coronapan­de­mie

In 2021 is de levensverwachting in het Vlaams Gewest weer gestegen tot ongeveer op het niveau van 2019, nadat in 2020 voor het eerst in twintig jaar een duidelijke daling was vastgesteld door het hoge aantal overlijdens ten gevolge van de coronapandemie. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

13 september