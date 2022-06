Hotelimperium van Coucke breidt uit: ondernemer wordt mede-eigenaar van luxehotels op Ibiza en Kos

De lijst van hotels waarvan Coucke (mede-)eigenaar is, wordt almaar langer. Coucke investeerde eerder al in onder meer La Réserve in Knokke, Sanglier des Ardennes in Durbuy en Paddling Bear Hotel in Pairi Daiza. Via zijn investeringsholding Alychlo NV koopt Coucke nu ook de helft van de OKU Leisure Group over van Westfort Capital Limited, een in Londen gebaseerd fonds dat investeert in hotels. Hoeveel de ondernemer op tafel legt, is niet bekend.