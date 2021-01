Horeca Vlaanderen wil cafés en restaurants op 1 maart heropenen: “Het woord ‘perspectief’, ik ben dat zó beu”

Op 16 oktober had koning Filip net kennisgemaakt met z'n halfzus Delphine. Trump ging er nog van uit dat hij Biden zou kloppen. Wout van Aert was topfavoriet voor de Ronde die hij met enkele centimeters zou verliezen. Om maar te zeggen: het is alweer even geleden dat Matthias De Caluwe keek alsof hij z'n doodvonnis had horen voorlezen: "Voor ons is het Bloody Friday." "Dinsdag zullen onze cafés en restaurants al 100 dagen gesloten zijn", zucht de CEO van Horeca Vlaanderen. "Dat is langer dan tijdens de eerste lockdown, toen we 86 dagen dicht bleven. In 2020 waren we 44% van de tijd gesloten en werkten we 36% van het jaar met beperkende maatregelen. Hallucinant. Bijna 6 miljard euro minder omzet. Dan is het slikken wanneer je - zoals vorige week - een nieuwjaarsbrief krijgt waarin staat dat we toe blijven tot 1 maart. Een streep door januari en februari, da's opnieuw min 1,5 miljard."