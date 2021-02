Horeca Vlaanderen vraagt om duidelijke tijdlijn na 1 maart

Wat is een superver­sprei­der? Wat doen tijdens corona? En wanneer laat ik me testen? Een antwoord op de 10 meest gegooglede vragen over corona in Vlaanderen

6:19 De coronacrisis houdt ons inmiddels al een jaar in de ban en dat laat zelfs Google niet onberoerd. Want het antwoord op de vragen die we ons al dan niet luidop stellen, zoeken we vaak op via de zoekmachine. Wat zijn de symptomen van corona? En wat is een superverspreider? Een overzicht van de tien meest gestelde vragen aan Google én het antwoord.