Horeca Vlaanderen vraagt afschaffing mondmaskers: “Ook de coronapas is niet aan de orde”

Nu vrijdag beslist het Overlegcomité of er een uitbreiding van de coronapas komt. In Brussel zal je zo goed als zeker een Covid Safe Ticket moeten voorleggen in de horeca en in ziekenhuizen, maar ook in Vlaanderen denkt men aan die extra maatregel. Horeca Vlaanderen is daar niet voor te vinden: “De vaccinatiegraad in Vlaanderen is hoog genoeg”, klinkt het. Bekijk hierboven het HLN LIVE-gesprek met CEO Matthias De Caluwe.