Horeca Vlaanderen-topman Matthias De Caluwe scherp voor wie coronaregels overtreedt: “Pak die enkelingen strenger aan”

Op deze plaatsen besmetten we elkaar: bron bekend bij 40 procent van gevallen

14:05 We weten dan toch waar we tegenwoordig besmet geraken. In vier op de vijf gevallen gebeurt dat in familiale kring. Maar ook in de bedrijven stijgt het aantal besmettingen nu week na week. Dit zijn alle plekken waarvan we uit de de cijfers nu weten dat het besmettingsbronnen zijn, en om hoeveel procent het telkens gaat.