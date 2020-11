Horeca Vlaanderen reageert op Amerikaans onderzoek naar risico coronavirus in restaurants en cafés: “Laten we dingen toch wat nuanceren”

Leuven Josine (81) supportert op een uniek plekje voor de matchen van De Rode Duivels: “Fantas­tisch om ze eindelijk te zien spelen”

12:00 De komst van De Rode Duivels op Den Dreef is een primeur voor Oud-Heverlee Leuven. Door de coronamaatregelen zijn er echter geen supporters toegelaten en zelfs burgemeester Ridouani volgt de match van thuis. Hetzelfde geldt voor Josine ‘Joske’ Omloop (81) uit Leuven, maar haar thuis zorgt wel voor een unieke beleving van de interlands van De Rode Duivels. “Al 50 jaar volg ik de matchen vanop mijn terras en De Rode Duivels eindelijk in actie zien is geweldig”, vertelt ze enthousiast. “Mijn man had dit ook fantastisch gevonden.”