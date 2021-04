Horeca Vlaanderen over beslissingen Overlegcomité: “Minizonnestraaltje, maar geen blauwe hemel”

Vanaf zaterdag 8 mei mogen cafés en restaurants gedeeltelijk heropenen: klanten mogen enkel ontvangen worden op het terras. Binnen dineren of een glas drinken blijft nog steeds “no go”. Dat is vandaag beslist op het Overlegcomité. Horeca Vlaanderen reageert teleurgesteld op het gebrek aan zekerheden en pleit voor het behoud van de steunmaatregelen. Volgens FedCaf, een federatie van caféhouders, zaait de overheid verdeeldheid door enkel bediening op terrassen toe te laten.

Voorlopig is het ontvangen van klanten in binnenruimtes van de horeca nog niet aan de orde. Daarover wordt pas gesproken zodra het aantal bezette bedden op de afdeling intensieve zorg onder de 500 daalt. Dat maakt deel uit van het binnenplan, dat pas in juni van start zou gaan.

In de loop van de volgende dagen wordt beslist welke regels zullen gelden op de terrassen, bijvoorbeeld hoeveel mensen aan één tafel mogen zitten en of er een sluitingsuur komt.

Ook als de terrassen zullen openen, blijven de steunmaatregelen voor de horeca doorlopen. Dat verzekeren Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

Quote De enige zekerheid is dat er geen zekerheden zijn op dit moment. Matthias De Caluwe, Horeca Vlaanderen

Buitenplan haalbaar?

“Bewolkt, met een ministraaltje, maar nog altijd geen blauwe hemel en nog altijd veel onzekerheden”, zegt Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen over de gemoedstoestand van de horeca-uitbaters na het Overlegcomité. “De enige zekerheid is dat er geen zekerheden zijn op dit moment”, vat hij de beslissingen van het Overlegcomité samen. Hij dringt er bij de regering op aan om zeer snel een finale versie van het buitenplan voor te leggen. “Ik denk dat het belangrijk is zodat onze ondernemers op voorhand kunnen weten: is het haalbaar om dat te kunnen uitvoeren?”

Quote Ik wil geen discussie over de steunmaat­re­ge­len. De crisis duurt langer, dus dan lijkt het me ook logisch dat je de medicatie verhoogt voor een sector die zo hard lijdt. Matthias De Caluwe, Horeca Vlaanderen

Over de steunmaatregelen is De Caluwe “zeer formeel”: “Het is de morele plicht van een regering om mensenlevens te redden en een samenleving gezond te houden, maar het is vandaag ook om steun te geven om dit door te komen”, stelt hij. “Eigenlijk wil ik daar de komende weken niet te veel discussie meer over. Van ons worden al zoveel maanden inspanningen gevraagd. Er is al veel gedaan, maar de crisis duurt langer, dus dan lijkt het me ook logisch dat je de medicatie verhoogt voor een sector die zo hard lijdt.” Volgens De Caluwe moeten zowel de Vlaamse als de federale steunmaatregelen overeind blijven, zoals de btw-verlaging en de RSZ-korting.

Verdeeldheid

Door enkel bediening op terrassen toe te laten vanaf 8 mei, creëert de overheid verdeeldheid in de horeca, zegt Erik Beunckens van FedCaf, een federatie van caféhouders. Juridisch begeeft de regering zich “op heel glad ijs”, luidt het. “Liefst hadden we op 1 mei alles open gehad. Nu komt er discriminatie en onduidelijkheid. Dan waren we liever nog een maand langer dicht gebleven, op voorwaarde dat daar een degelijke vergoeding tegenover zou staan, om daarna te starten zoals het hoort”, zegt Beunckens.

Volgens Beunckens is heel veel nog onduidelijk, en zitten de cafébazen met praktische vragen. Rendabel werken met alleen terrassen kan niet, zegt hij. “Met een relatief groot terras en elke dag goed weer kan het misschien leefbaar zijn, maar we leven hier niet in het zuiden van Spanje.”

