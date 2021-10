Horeca Vlaanderen: “Mondmasker voor personeel is raar. We vragen in dezelfde ruimte dezelfde regels”

Everberg Voor derde keer in drie weken tijd klimt jeugddelin­quent over poorten De Grubbe: “Firma die instelling beter moet beveiligen, kan pas donderdag komen”

25 oktober In Everberg is de politie maandagavond met man en macht op zoek naar een ontsnapte jeugddelinquent. Alweer, want het is al de derde jongere in evenveel weken tijd die uit De Grubbe weet te ontsnappen. En opnieuw gebeurde dat door over enkele poorten te klimmen. Vorige week nog werd beslist dat de poorten beter beveiligd zullen worden, maar de bevoegde firma kan de werken pas donderdag uitvoeren.