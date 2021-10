Horeca Vlaanderen heeft winterplan klaar voor mocht situatie met coronavirus nog slechter worden

Gent Identiteit bevestigd: vier inzitten­den van auto die in Leie belandde zijn koppel van Slovaakse afkomst en twee vrienden uit Slovakije

24 oktober De vier inzittenden van de wagen die in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven kwamen nadat het voertuig in het water belandde aan de Huidevetterskaai in Gent, zijn van Slovaakse afkomst. “Afgelopen nacht was er een positieve identificatie van de vier slachtoffers", zegt politiewoordvoerder Bart De Cocker. Eén van de inzittenden, een 33-jarige Slovaak, stond ingeschreven in Gent. Ook zijn vriendin van 35 zat dus in de wagen. “Waarom ze in een wagen met Franse nummerplaat reden, wordt nog onderzocht.”