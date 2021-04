Horeca Vlaanderen: “Als mensen om 20 uur van terras moeten op Zuid in Antwerpen, gaan ze gewoon weer op trappen Museum voor Schone Kunsten zitten”

Horeca Vlaanderen maakt zich zorgen over het sluitingsuur van 20 uur dat op tafel ligt voor de heropening van de horecaterrassen. Dat heeft topman Matthias De Caluwe gezegd in De Ochtend op Radio 1.

Als de coronacijfers het toelaten, mogen de terrassen van restaurants en cafés op 8 mei weer open gaan. Dat zal wel onder strikte voorwaarden gebeuren. Zo ziet het ernaar uit dat we maar met maximaal zes aan een tafeltje zullen mogen zitten en alleen met gezinsleden of knuffelcontacten. Er liggen ook een aantal voorstellen op tafel voor een verplicht sluitingsuur: 20 uur, 21.30 uur en 23 uur.

Het Overlegcomité zal waarschijnlijk vrijdag beslissingen nemen, maar sectorfederatie Horeca Vlaanderen voelt de bui al hangen. Meer bepaald als er gekozen wordt voor een sluitingsuur van 20 uur. Topman Matthias De Caluwe pleit voor een verplichte sluiting om 23 uur, net zoals vorig jaar. “Dat is logisch omdat je een uurtje later een samenscholingsverbod hebt en het in augustus en oktober ook zo was”, klinkt het.

Far West

“Wat zal je krijgen als we voor 20 uur gaan”, gaat hij verder. “Als mensen om 20 uur het terras moeten verlaten op het Zuid in Antwerpen, gaan ze gewoon weer op de trappen van het Museum voor Schone Kunsten zitten, zoals het de afgelopen maanden is gebeurd. Je gaat dan van een gecontroleerd terras naar de Far West. Daar zit toch geen enkele logica in. Dan verschuif je het probleem.”

De beperking van zes per tafel, daar kan De Caluwe zich wél in vinden. “Dat is in Engeland ook zo. Ik denk dat dit een goede startfase is. We blijven sowieso een koele minnaar van terrassen. Binnen én buiten was beter geweest. Het behoud van steunmaatregelen is ook essentieel. Eigenlijk zijn de terrassen een handhavingsmaatregel, om het leven een beetje georganiseerd te krijgen. Maar dan is die 23 uur wel noodzakelijk.”

Theorie

Hij druk er ook op dat er een “wereld van de theorie en een wereld van de praktijk” is en roept op om rekening te houden met de economische realiteit van ondernemers. “Waarom doen we niet gewoon wat gewerkt heeft in augustus en in oktober? Er zit een logica in om de lijn door te trekken. De mensen hebben dan nog een uur voor het samenscholingsverbod begint en ze zitten in een gecontroleerde omgeving. Dat is beter dan om 20 uur de terrassen dichtdoen en alles weer op zijn beloop laten gaan zoals nu. Daar geloof ik niet in.”

Viroloog Marc Van Ranst pleit dan weer voor vaste bubbels op de terrassen van altijd dezelfde mensen. “Maar dat is natuurlijk niet te controleren. Of dat in de praktijk dan ook zal gebeuren, is zeer te betwijfelen.”

LEES OOK:

BEKIJK OOK:

Marc Van Ranst over uitstel versoepelingen: “Politiek moeilijk”