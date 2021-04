Horeca Vlaanderen: “Als horeca niet open mag, dan ook geen andere versoepelingen”

Coronacommissaris Pedro Facon zegt dit weekend in een interview met de krant De Tijd dat een heropening op 1 mei niet realistisch is en hij stelt voor om zeker tot half mei te wachten. Horeca Vlaanderen is verrast. “Een nieuwe dag, een nieuwe mening en dat doet enorm veel pijn”, aldus De Caluwe. “De experten gaven deze week nog aan dat het mathematisch mogelijk was, de terraspiste werd naar voren geschoven, en nu dit standpunt. Het is aan het Overlegcomité om woensdag beslissingen te nemen. Dat is het orgaan waar keuzes worden gemaakt. Het lijkt ons wel dat als de cijfers nog steeds niet goed zijn, dat er ook geen andere versoepelingen kunnen tot en met 26 april, om onze horeca de kans te geven op een duurzaam herstel.”