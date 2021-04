Horeca Vlaanderen: “Als horeca niet open mag, dan ook geen andere versoepelingen tot 26 april”

Sihame El Kaouakibi stapt zelf uit Open Vld, maar blijft wel in Vlaams Parlement zetelen: “Belgische situatie scoort slechter dan toestand in sommige rimboes”

9 april Sihame El Kaouakibi stapt op eigen initiatief uit Open Vld. Dat is bevestigd aan onze redactie. Ze blijft wel nog in het Vlaams Parlement zetelen als onafhankelijke. In een korte mededeling op Instagram zegt ze dat ze “met pijn in het hart” afscheid neemt van haar partij, maar dat ze ervoor kiest om “de eer aan zichzelf te houden”. Ze neemt ook een stap terug uit het bestuur van haar vzw Let’s Go Urban.