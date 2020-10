Horeca-uitbaters over verplichte sluiting: “Politici en virologen moeten weten dat ze veel mensen in totale miserie storten”

LIVE. Sophie Wilmès test positief - Horeca Vlaanderen onderzoekt juridische stappen - Jan Jambon: “Tien procent bevolking is drager van het virus”

15:21 De coronacijfers blijven in België en andere Europese landen met duizelingwekkende kracht toenemen. Het overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land zat daarom gisteren urenlang samen om strengere coronamaatregelen te nemen. Zo moet de horeca vanaf maandag minstens een maand dicht. Lees in dit liveblog alles over de nieuwe maatregelen en laatste ontwikkelingen omtrent het coronavirus.