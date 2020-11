Horeca dreigt pas volgend jaar weer open te gaan: “Bloody Friday voor onze sector”

Experts reageren opgelucht: “Blij dat men naar de wetenschap heeft geluisterd”

21:35 Het Overlegcomité heeft vandaag nieuwe beslissingen genomen over de coronamaatregelen. De winkels mogen vanaf dinsdag weer open, maar in feite wordt er niet versoepeld. Experts reageren tevreden. “Als we deze maatregelen vergelijken met de maatregelen in het buitenland, getuigt dit van gezond verstand en politieke moed”, zo zegt epidemioloog Pierre Van Damme (UA) in een eerste reactie bij VTM Nieuws.