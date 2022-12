Hopen op een lichtpuntje: deal met Engie almaar belangrijker na alweer slechte week voor Vivaldi

ONZE OPINIE. “De regering-Jam­bon heeft steeds meer weg van een club wilde weldoeners”

Onder het motto ‘Vlaamse Veerkracht’ heeft de regering-Jambon miljarden uitgedeeld. “Hoe dat is verdeeld, verdient nader onderzoek”, schrijft onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert. “Als iedereen binnen de regering ervan overtuigd is dat er geen lijken in de kast zitten, dan hoeft niemand schrik te hebben om de deuren open te gooien.”

6:00