Hoorzitting in Vlaams Parlement over vermoedelijke fraude met arbeidsvisa

Werkgevers die vacatures voor een knelpuntberoep niet ingevuld krijgen, kunnen sinds 2019 via een 'gecombineerde vergunning' niet-EU-burgers naar hier halen om de job uit te oefenen. Alleen blijken sommigen dit migratiekanaal te misbruiken. Zo bleek vorige week dat het Belgische consulaat in het Turkse Istanboel honderden dossiers geblokkeerd had van mensen die in Vlaanderen willen komen werken. Ook in het consulaat in Rabat zouden 80 mogelijk frauduleuze aanvragen zijn geblokkeerd.