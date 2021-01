Hoopvolle cijfers: zijn versoepelingen niet zó veraf? “We zijn een gunstig epidemiologisch land in een zee van slechte cijfers”

Het staat nu wel vast: we zijn goed bezig. Het aantal besmettingen zakt weer naar het niveau van september en dat is hoopvol. Statistische modellen zijn voor ons land erg optimistisch. Als we verderdoen op de ingeslagen weg, zouden we in de tweede helft van januari al kunnen uitkomen op 800 besmettingen per dag, de grens die ons land vastlegde voor het invoeren van eventuele versoepelingen. België doet daarmee een pak beter dan de buurlanden. "We zijn een gunstig epidemiologisch eiland in een zee van slechte cijfers", zegt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven).