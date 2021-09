Hoopvol nieuws voor noodlijdend 'Boven de Wolken': "We krijgen zo veel respons. We hopen eind deze maand aan ons half miljoen te geraken”

De teller op de donatiesite mag dan niet meer zo duizelingwekkend snel klimmen, het gaat nog altijd hard voor de vzw Boven de Wolken, de organisatie die gratis professionele fotosessies maakt van stilgeboren baby’s of overleden zuigelingen. Een half miljoen euro is er nodig om de werking het komende anderhalf jaar verder te kunnen zetten. “We hopen er eind deze maand te geraken”, vertelt medeoprichter Anneleen Fransen. “Het aantal inzamelingsacties dat georganiseerd wordt voor ons, is amper bij te houden. En ook de politiek laat zich intussen horen. Dat geeft ons hoop voor een oplossing op lange termijn.”

Op het donatieplatform van de vzw ging het aanvankelijk héél goed vooruit. In minder dan twee dagen tijd werd een kwart miljoen euro ingezameld. Maar toen liep de site vast.

Vijf dagen duurde het eer hij weer online was en dat eiste zijn tol. “We zijn heel lang offline geweest”, aldus Fransen. “Pas sinds maandagmiddag zijn we weer bereikbaar. De donaties komen nu wel weer binnen, maar niet meer op hetzelfde niveau als vóór het systeem uitviel. We hadden dat gevreesd.”

De vzw had nog fondsen om een half jaar verder te kunnen en met de meer dan 326.000 euro erbij die al geschonken werd, is dat intussen meer dan een jaar. “Dat stemt ons hoopvol.”

En er is nog meer positief nieuws. Want heel wat mensen stelden al voor om een inzamelingsactie te organiseren en die zullen de komende dagen en weken ook nog geld in het laatje brengen. “Iedereen is in gang geschoten en er staat van alles op het programma, van fuiven tot koekjesverkopen. Het gaat al om een stuk of zestig acties. En die trekken echt aan. Het openluchtdansfeest Matinée Gisèle in Eksaarde startte gisteren bijvoorbeeld nog maar met de verkoop van tickets en is nu al voor meer dan de helft uitverkocht.”

De komende weken zullen ook een aantal politieke gesprekken volgen. Ook dat is een kentering, want tot nu toe bleef het op dat front oorverdovend stil. Terwijl daar misschien een oplossing schuilt op lange termijn.

“We hebben heel veel reactie gekregen sinds ons verhaal in de media kwam”, aldus Fransen. “We hebben zo'n 350 mails gestuurd naar zowel Vlaamse als federale parlementsleden en bijna 200 mails teruggekregen. Er is heel veel respons en enkele politici hebben zich echt vastgebeten in onze zaak. Onder meer Maggie De Block (Open Vld). Zij vindt dat Boven de Wolken niet kan verdwijnen en wil samen bekijken wat we kunnen doen.”

De vzw werd ook uitgenodigd op het kabinet van Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) om naar een oplossing te zoeken. “Er is een wetsvoorstel ingediend om het uitschrijven van fiscale attesten mogelijk te maken, want dat kunnen we nu niet. We hebben daar echt onze hoop op gesteld, want dan worden we plots veel interessanter voor bijvoorbeeld bedrijven.”

En misschien zit er zelfs een subsidie in. “Al die kleine beetjes samen zouden kunnen maken dat we het in de toekomst wél structureel zouden kunnen redden”, klinkt het. “Hopelijk lukt het ook om op federaal niveau iets te bewegen. We hopen federaal minister voor Volksgezondheid Frank Vandenbroucke te kunnen spreken.”

3.500 kaarsjes

Zelf organiseert de vzw in het weekend van 16 en 17 oktober een fundraiser in Fort Napoleon in Oostende. Op zaterdagavond zullen zo'n 3.500 kaarsjes aangestoken worden, als symbool voor de 3.500 sterrenbaby's die Boven De Wolken sinds zijn ontstaan fotografeerde. En op zondag is er een wereldrecordpoging om de grootste menselijke wolk te vormen en te filmen met een drone. Daarvoor zijn minstens 1.208 mensen nodig. Wie wil kan zich daar nog altijd voor aanmelden. “Dat wordt een mooi, maar heftig moment.”