Hoopvol nieuws over Oxfordvaccin: immuunsysteem reageert bij jonge én oudere testpersonen

Een echte herfstdag met regen en veel wind

6:49 Vandaag worden eerst opklaringen en wolkenvelden verwacht met hier en daar enkele buien. De grootste kans op bredere opklaringen is voor het noordwesten van het land. Ten zuiden van Samber en Maas blijft het vaak grijs en nevelig. In de loop van de dag neemt de hoge en middelhoge bewolking overal toe vanaf de kust, in de late namiddag gevolgd door regen over het westen. De maxima schommelen tussen 8 en 12 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuiden tot het zuidwesten met windstoten tot 65 km/u of plaatselijk iets meer, vooral dan op het einde van de dag. Dat meldt het KMI.