Hoopgevend: coronacijfers blijven wereldwijd fel dalen

Begin januari waren nog meer dan 5 miljoen nieuwe besmettingen per week gemeld aan de WHO.

De organisatie gaat ervan uit dat de ontwikkeling een gevolg is van de strikte maatregelen in vele landen. De WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus waarschuwde vorige week al dat het voor geen enkel land momenteel het ogenblik is om de maatregelen te versoepelen. “We moeten allen moed vatten, maar laksheid is even gevaarlijk als het virus zelf”, zei hij eerder.