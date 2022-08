Hoop voor Vlaamse hacker Kevin D. (28), die in cel zit in Milaan: van 22 jaar cel in Texas naar hooguit 5 jaar in België

Sint-Niklaas Man geeft fotograaf zonder aanleiding vuistslag tijdens huwelijks­plech­tig­heid op stadhuis: stadswach­ten en politie kunnen dader inrekenen

De politie heeft vrijdag een man opgepakt die zonder aanleiding een fotograaf van een huwelijksplechtigheid op het stadhuis in Sint-Niklaas een vuistslag op het hoofd had verkocht. De dader zwierf al een tijdje rond in de gangen, en zou psychologische problemen hebben. Het slachtoffer had een hoofdwonde, maar moest niet naar het ziekenhuis.

20 augustus