Hooikoorts of omikron? Ook experts weten het niet altijd: “Symptomen zijn héél gelijklopend”

ONZE OPINIE. In de zorg voor jong (en oud) loopt het nog altijd te vaak mis

Zou ik mijn kindje weghalen bij een crèche als dat befaamde buikgevoel opsteekt? Ik hoop van wel. Maar wat als ik het niet doe en mijn ongeruste gevoelens sus met rationele en praktische argumenten in het achterhoofd? Want u weet intussen: de plekjes in de kinderopvang zijn kostbaar. Ben je zwanger? Je moet meteen op zoek naar opvang, zelfs al ben je nog niet voorbij die cruciale twaalf weken. Bloed, zweet en tranen kost het nog voor de bevalling.

5:00