Hoogste aantal KU Leuven-studenten sinds 2008 slaagt voor eerste jaar

De voorbije jaren schommelde het aandeel studenten dat tijdens het eerste jaar geslaagd is voor alle eerstejaarsvakken tussen de 14 en 17 procent. De stijging is opvallend, omdat het vorige academiejaar het eerste jaar was dat de universiteit haar ‘mijlpalensysteem’ invoerde. Ondertussen is er een Vlaams decreet dat hetzelfde systeem over alle onderwijsinstellingen uitrolt. Het systeem houdt in dat studenten alle eerstejaarsvakken in maximaal twee jaar, dus in vier examenkansen, moeten volbrengen.