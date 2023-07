Hoogste aantal flexi-jobbers ooit aan de slag in ons land

Vermoeid­heid, gevoel van onrecht­vaar­dig­heid, maar ook door immense druk vanuit partij­hoofd­kwar­tier: waarom Hilde Crevits (CD&V) plots tranen liet

Een krop in de keel en tranen in de ogen: plots kon Hilde Crevits (CD&V), minister van Welzijn even geen woord meer uitbrengen. Dat haar adviseur beticht werd van vriendjespolitiek, was de druppel. Een momentopname, maar de immense druk die op haar schouders ligt, durft dan wel eens zijn tol te eisen. We draaien de klok terug en kijken wat voorafging aan het emotionele moment van de minister.