Hoogste aantal bestuurders in vijf jaar betrapt tijdens BOB-campagne

De voorbije acht weken hebben de federale en lokale politie 207.748 bestuurders gecontroleerd op alcohol achter het stuur. Dat cijfer ligt dubbel zo hoog als vorig jaar, maar blijft toch minder dan voor de coronapandemie. Dit jaar controleerde de politie heel wat meer in de nacht. Vorig jaar was de avondklok nog van kracht, waardoor dit minder nodig was.

5.500 bestuurders bliezen positief. De meerderheid van deze groep had meer dan 0,8 promille in het bloed. Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed bedraagt 0,5 promille.

Vooral ‘s nachts

Tijdens de week testte 1,5 procent van de bestuurders positief. In het weekend lag dat cijfer net iets hoger, op 2 procent. Maar wat vooral opvalt, is het hogere aantal positieve bestuurders tijdens de nachten. Dat aantal lag tot wel drie à vier keer zo hoog als overdag. In totaal werden 2.315 bestuurders met alcohol achter het stuur betrapt, oftewel gemiddeld zo’n veertig chauffeurs per nacht.

“Hoewel de overgrote meerderheid van de bestuurders zich perfect aan de regels houdt, tonen de resultaten van deze campagne dat het probleem rijden onder invloed helaas niet is afgenomen door de coronapandemie”, klinkt het bij VIAS. Het centrum wijst op de noodzaak van controles en sensibilisering in de toekomst.