Hoogste aantal besmettingen met coronavirus in zorgsector

Het rapport bespreekt de periode van 31 januari tot en met 13 februari. Aan de hand van de incidenties, het aantal besmettingen op twee weken tijd per 100.000 inwoners, worden de verschillende economische sectoren met elkaar vergeleken.

De gemiddelde incidentie in de werkende bevolking ligt op 76. Op twee weken tijd is dat cijfer met 124 procent toegenomen, maar in absolute cijfers blijft 76 wel laag. De incidentie onder de werkende populatie ligt ook 22 procent lager dan die in de algemene bevolking, die op 98 uitkomt.

Meer en sneller getest

De zorgsector telt, zoals gewoonlijk, het hoogste aantal besmettingen. In de algemene ziekenhuizen komt de incidentie uit op 165, woonzorgcentra registreren een incidentie van 157, en psychiatrische ziekenhuizen stranden op 127. Andere sectoren, zoals het onderwijs, volgen veelal de trend van de algemene bevolking.

De cijfers zijn volgens professor Godderis een onderschatting van de reële aantallen, omdat mensen zich niet altijd meer laten testen. Zelftesten zitten bovendien niet vervat in de cijfers, enkel PCR-testen worden meegenomen. "In de zorgsector weten we dat er sneller en meer getest wordt", stelt Godderis. "Ook daarom staat de zorg steeds bovenaan het lijstje.”

Handen wassen en ventileren

De mix van verkoudheden, griep- en coronavirussen die op dit moment de ronde doen, heeft ook een impact op het kort verzuim. Met kort verzuim wordt een afwezigheid op de werkvloer bedoeld die minder lang dan 30 dagen duurt. "Traditioneel zien we in februari en maart, samen met oktober en november, dat het kort verzuim het hoogst is", vertelt Godderis. "Vergeleken met andere jaren was het kort verzuim in 2022 evenwel opmerkelijk hoger.”

Godderis raadt mensen voorts nog steeds aan om, wanneer ze symptomen ervaren, een "goede basishygiëne te hanteren, met voldoende handen wassen en genoeg ventilatie". Wie zich op een drukke plek bevindt waar geen ventilatie mogelijk is, draagt volgens de professor best een mondmasker. "Doe dit vooral om andere mensen te beschermen."