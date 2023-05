ANALYSE. “Dezelfde vraag klinkt als in de discussie over de hoge pensioenen voor parlements­le­den: wie wist wat? En vooral: wie had wat moeten weten?”

“Premier De Croo riep woensdag het kernkabinet samen om zich te buigen over een nieuw schandaal. Niet over Sarah Schlitz, wel over een veel ernstiger: Bpost”, schrijft politicoloog Carl Devos. “Over de zaak Schlitz vloeide terecht veel inkt. Het is een majeure kwestie, als een regeringslid liegt voor het parlement en daarop weigert ontslag te nemen. Zelfs al is de directe aanleiding geen halszaak. Het ontslag kwam er pas onder grote druk en na een opeenstapeling van nieuwe fouten.”