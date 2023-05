UPDATETwee experts van het kabinet van minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen), die met het postbedrijf bpost over het beheers­contract onderhandelden, staan al twee jaar op de loonlijst van bpost. Dat schrijft De Tijd vandaag. “Ik durf mijn hand in het vuur steken dat er geen sprake is van belangenvermenging”, verdedigt de minister zich. Oppositiepartij N-VA vraagt een spoedzitting met De Sutter in het parlement.

De medewerkers werden in het najaar op vraag van minister De Sutter naar haar kabinet gedetacheerd, schetst de krant. Op het kabinet stonden ze in voor de dagelijkse contacten en onderhandelingen van het kabinet met het bpost. "Ze bleven op de payroll staan van bpost, wat vragen doet rijzen over wiens belangen ze dienden", stipt De Tijd aan.

De woordvoerder van het kabinet-De Sutter bevestigt aan de krant dat de medewerkers, die bijna drie jaar voltijds op het kabinet werken, nog door het postbedrijf worden betaald. Volgens de informatie waarover de krant beschikt, zouden de medewerkers zelfs op “uitdrukkelijke vraag” van het kabinet-De Sutter op de payroll van bpost gebleven zijn.

"Dat mensen naar een kabinet worden gedetacheerd, is gebruikelijk. Dat ze doorbetaald worden door een privébedrijf, waarmee de overheid moet onderhandelen, is hoogst ongebruikelijk", aldus De Tijd. Volgens politicoloog Carl Devos (UGent) is het inderdaad niet ongebruikelijk dat medewerkers worden gedetacheerd naar een kabinet, maar wel dat die op de loonlijst blijven staan. “Dan is het risico op belangenvermenging nog groter.”

De woordvoerder van De Sutter benadrukt in de krant dat aan het begin van 2021 aan het parlement werd medegedeeld dat de twee experts werd gedetacheerd naar het kabinet. Er werd niet vermeld dat ze op de loonlijst van bpost bleven. "Om alle belangenvermenging te vermijden zullen ze vanaf juni op de payroll van het kabinet komen", citeert De Tijd het kabinet-De Sutter. Dat ontkent verder dat de betaling van de kabinetsmedewerkers door bpost tot botsende belangen heeft geleid.

Dat herhaalde De Sutter ook in De Ochtend op Radio 1: “Ik durf mijn hand in het vuur steken dat er geen sprake is van belangenvermenging.” De minister geeft toe dat “dit praktijken uit het verleden zijn”, maar zal dit nu “rechtzetten”. “De Tijd brengt dit nu naar buiten, maar we hebben drie maanden geleden al beslist om dit te stoppen.” Tijdens het interview kon De Sutter noch bevestigen, noch ontkennen dat de twee experts op haar “uitdrukkelijke vraag” op de payroll van bpost gebleven zijn. “Ik moet dat onderzoeken.”

Oppositie verontwaardigd

Oppositiepartij Vlaams Belang reageert vernietigend. “Hiermee geeft de minister eenvoudigweg toe dat minstens een schijn van belangenvermenging werd getolereerd én zelfs aangemoedigd”, reageert Kamerlid Nathalie Dewulf. “Dit doet ernstige vragen rijzen over hun onafhankelijkheid en de mate waarin ze hun job degelijk konden uitvoeren.” Vlaams Belang wil de minister aan de tand voelen over de kwestie en vindt dat de externe audit ook de verhouding tussen het kabinet en bpost moet onderzoeken.

“De belangenvermenging zit ingebakken in ons politiek systeem", tweet Kamerlid Maria Vindevoghel van PVDA. “Stop de draaideurpolitiek tussen bedrijven en ministerkabinetten. Schaamteloos.” “En dat voor de partij die op een andere manier aan politiek ging doen”, reageert N-VA-Kamerlid Theo Francken kort.

“Hiermee gaat De Sutter zwaar in de fout", klinkt het bij Michael Freillich (N-VA). Volgens hem miskent ze “een fundamenteel probleem” door deze mensen alsnog op de ‘eigen’ payroll te willen zetten: “Bpost kan niet én autonoom én overheidsbedrijf én beursgenoteerd samen zijn.” Volgens de N-VA’er moet nu onderzocht worden of er belangenvermeninging heeft plaatsgevonden. Hij vraagt een spoedzitting met De Sutter in het parlement, dat deze week met verlof is.

Het postbedrijf zit al even in het oog van de storm. Zo is er mogelijk sprake van illegale afspraken bij het binnenhalen van de concessie om kranten te mogen bedelen. Vorige week is bovendien uit een eigen audit gebleken dat bpost de overheid voor andere contracten te veel aanrekende. De federale regering gaat daarom een onderzoek openen naar alle opdrachten. “Elke euro die teveel betaald werd, moet worden terugbetaald”, stelde minister De Sutter.