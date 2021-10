Hoogrisicocontacten zullen vanaf nu enkel sms van contacttracers ontvangen

“De stijging van het aantal gevallen leidt ook tot een stijgende werkdruk in de callcenters”, legt Moonens uit. “Daarom werd beslist om in de meeste gevallen een sms te sturen in plaats van de hoogrisicocontacten op te bellen. Indien er op het einde van de werkdag nog tijd over is, kunnen de contacten volgens Moonens nog wel worden getelefoneerd, maar wie besmet is, is nu prioritair. “Zij worden wel gebeld”, klinkt het.