Hoofdarts van woonzorgcentrum in Mol: “Sintbezoek was een goede beslissing met een zeer foute afloop”

UPDATE Nabestaan­den dienen klacht in tegen woonzorg­cen­trum Mol na sinter­klaas­be­zoek: zus van eerste overleden bewoner getuigt

28 december De corona-uitbraak na een sinterklaasbezoek in een woonzorgcentrum in Mol krijgt een staartje. Sinds het bezoek zijn al 24 bewoners met Covid-19 overleden. Eén van de nabestaanden dient nu een klacht in tegen het centrum bij het Agentschap Zorg en Gezondheid.