Hoofdarts UZ Leuven: "Zeker tot begin 2022 bezig met inhalen niet-dringende ingrepen”

"Er zijn heel wat patiënten die tijdens de coronapandemie geen ingreep konden krijgen omdat de bedden op intensieve zorg vrij moesten blijven voor Covid-19-patiënten", zegt hoofdarts Gert Van Assche. "We zullen nog zeker tot begin 2022 bezig zijn met het inhalen van de niet-levensbedreigende ingrepen.” Niet-dringende operaties die werden uitgesteld, zijn bijvoorbeeld orthopedische ingrepen of ingrepen bij mond-, kaak- en aangezichtstherapie. Maar ook patiënten met dringende ingrepen hebben geleden onder de coronapandemie. Het ging dan bijvoorbeeld om transplantaties of hartoperaties. "In vergelijking met 2019 konden we 15 procent minder patiënten behandelen in 2020 door een gebrek aan bedden op intensieve zorg", zegt professor Bart Meyns, diensthoofd cardiale heelkunde in UZ Leuven.

Wachtlijsten

Ook op het vlak van het aantal uitgevoerde transplantaties heeft het UZ Leuven een daling vastgesteld. "Tijdens de coronapandemie waren er 20 procent minder donororganen bruikbaar door de capaciteitsproblemen op intensieve zorg. Dat had een grote impact op nier- en levertransplantaties en in het bijzonder op harttransplantaties (er werden 20 procent minder niertransplantaties en 20 procent minder levertransplantaties uitgevoerd in UZ Leuven in 2020, en 50 procent minder harttransplantaties vergeleken met 2019, red.)", zegt professor Dirk Van Raemdonck, longtransplantchirurg en voorzitter van de Raad voor Transplantatie in UZ Leuven. "Momenteel doen we weer evenveel transplantaties als voor de pandemie, maar er zijn lange wachtlijsten. Dat is te wijten aan het feit dat we minder transplantaties konden doen in 2020, maar ook dooedat er minder potentiële transplantatiekandidaten gescreend werden door het beddentekort tijdens de Covid-pandemie."