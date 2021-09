Hoofdarts UZ Leuven niet te spreken over beslissing om op te schalen: “Grote gevolgen voor meerderheid van gevaccineerde landgenoten”

De hoofdarts van het UZ Leuven haalt scherp uit naar de beslissing om de ziekenhuizen weer te laten opschalen naar fase 1A. Daardoor moeten die vanaf volgende week een kwart van het aantal bedden op intensieve zorg opnieuw voorbehouden voor coronapatiënten en wordt reguliere zorg noodgedwongen uitgesteld. Volgens hoofdarts Geert Van Assche wordt de overgrote meerderheid van gevaccineerde landgenoten zo de dupe van een klein aantal dat zich niet wil laten vaccineren. Ook in het UZ Antwerpen klinkt daarover onbegrip, zo is te horen bij HLN LIVE.

In het UZ Antwerpen zien ze het aantal coronapatiënten de laatste weken flink toenemen, zeker op de afdeling intensieve zorg. Dat zegt het hoofd van de dienst Philippe Jorens. “We zitten nog niet op 25 procent, maar we zijn er niet meer zo ver vandaan”, zegt hij. Het gaat om dertigers, veertigers en vijftigers die niet gevaccineerd zijn en een beperkt aantal gevaccineerden met een een onderliggende aandoening, die een verzwakt afweersysteem hebben.

Het toenemende aantal coronapatiënten weegt ook in het UZA op de reguliere zorg. “Het gaat hier niet alleen om patiënten die een zware chirurgische ingreep moeten ondergaan, maar ook om bijvoorbeeld jonge mensen met een hersenbloeding of iemand met een trauma. Zij hebben ook recht op een bed, net als de coronapatiënt. We komen weer voor een uitdaging te staan”, aldus Jorens.

Ook het UZ Leuven kijkt het met lede ogen aan, hoewel de situatie er momenteel nog onder controle is. Er wordt uitgestelde zorg ingehaald en dat is ook nodig, want de inhaalbeweging zou tot begin 2022 kunnen duren. Het gaat onder meer om ernstige ingrepen die intensieve zorg nodig hebben, zoals hartoperaties. Maar ook over orthopedische chirurgie. “Dat zijn geen levensbedreigende aandoeningen, maar die patiënten kunnen wel veel pijn en last hebben. Mensen blijven nu met die pijn zitten en die wordt erger. In een modern gezondheidssysteem is dat eigenlijk niet behoorlijk”, zegt zegt hoofdarts Geert Van Assche aan VRT NWS.

Volgens Van Assche is het niet eerlijk dat ook ziekenhuizen in regio’s met een hoge vaccinatiegraad - het grootste deel van Vlaanderen - moeten opschalen. “Coronavaccinatie is een persoonlijke keuze in België, maar dat heeft implicaties”, zei hij in De Ochtend op Radio 1. “De toename van ernstig zieke covidpatiënten in bepaalde regio’s - zoals Brussel - was te vermijden. En het heeft grote gevolgen voor de overgrote meerderheid van gevaccineerde landgenoten. De motivatie bij het zorgpersoneel om patiënten uit andere regio’s zoals Brussel en Wallonië over te nemen, neemt ook af. Zeker omdat de meesten niet gevaccineerd zijn.”

Van Assche pleit voor een algemene vaccinatieplicht. “Ik weet dat dit wettelijk niet evident is, maar we moeten iets doen”, zegt hij. “Vlaanderen is wereldkampioen in vaccinatiegraad. We mogen toch minstens verwachten dat die in de rest van het land ook toeneemt. Als dat niet lukt met een vriendelijk verzoek, dan zal een verplichting uiteindelijk toch moeten.”

Dokter Philippe Jorens van het UZA wil zo ver niet gaan. “Ik wil geen juridische uitspraken doen, dat is moeilijk”, klinkt het. “Maar ik begrijp niet waarom mensen zich niet laten vaccineren. Dat men schrik heeft voor vaccins, is des mensens. Maar ik zou ze eens willen meenemen naar onze dienst om te tonen hoe erg de ziekte is als je niet gevaccineerd bent. En hoe je andere mensen kunt aansteken. We vinden het moeilijk dat het argument van de vrijheid om zelf te beslissen over vaccinatie zo veel vrijheid ontneemt van anderen. Onze kinderen worden verplicht gevaccineerd tegen polio voor de volksgezondheid. Ik zie geen groot verschil met het coronavirus.”

De hoofdarts van het UZ in Gent is dan weer géén voorstander van verplichte vaccinatie: “Wel blijven inzetten op sensibiliseren en ook de coronapas kan helpen”, klinkt het daar.