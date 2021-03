Hoofdarts UZ Gent over kritieke situatie in ziekenhuizen: “Een paar extra bedden op intensieve kan nog, maar meer moeten we absoluut vermijden”

Frank Vermassen is sinds september 2019 hoofdarts in het UZ Gent, kort daarna brak de coronahel los. Vandaag liggen in bijna alle ziekenhuizen de bedden op intensieve zorg vol: van de 2.000 zijn er 1.902 bezet. En die patiënten zijn in de derde golf beduidend jonger. “Er zijn jongere mensen bij van wie we een ledemaat moeten amputeren na complicaties. Als vader van drie kinderen is dat schrikken.”