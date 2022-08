Hoofdaannemer loog tegen stad Antwerpen: geen 43, maar 249 onderaannemers op de werf van ingestorte school Nieuw Zuid

Turnhout Bloemenwei­de op plaats van gasexplo­sie waarbij vier doden vielen nu plots volledig gemaaid: “Hoe onrespect­vol is dit?”

Voor de tweede keer op enkele weken tijd is er commotie ontstaan over de bloemenweide in de Boerenkrijglaan in Turnhout. Die werd ingezaaid op de plaats waar het appartemensgebouw stond van De Ark. Daar vielen op oudejaarsdag vier doden na een enorme gasexplosie.

14 augustus