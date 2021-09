Hoofd van Brusselse gezondheidsinspectie: "Situatie in Brusselse scholen is zelfde als vorig jaar, toen er nog geen vaccin was”

De coronabesmettingen in het Brussels Gewest zijn het grootst in de leeftijdscategorie van tien tot negentien jaar en dat zorgt ervoor dat opnieuw verschillende klassen in het onderwijs in de hoofdstad moeten sluiten. Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie, ziet geen beterschap tegenover vorig jaar, toen er nog geen vaccin was.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie heeft geen exacte cijfers over het aantal klassen die in quarantaine zijn, maar het is duidelijk dat "de tendens dezelfde is als vorig jaar”, geeft Neven aan. Ondanks de extra voorzorgsmaatregelen sluiten er nog altijd klassen. In Vlaanderen hoeven leerlingen en leerkrachten vanaf 1 oktober geen mondmaskers meer te dragen in zowel de basisscholen als de secundaire scholen, maar in de Brusselse scholen geldt de mondmaskerplicht wel nog.

"De meeste infecties zien we nog steeds bij schoolgaande jeugd van tien tot negentien jaar. Dat reflecteert zich helaas in een aantal klassen die jammer genoeg zijn moeten sluiten. We kunnen alleen maar zeggen aan alle leerkrachten en leerlingen: laat je vaccineren. Dat is de enige uitweg", zegt Neven.

In de lagere leeftijdscategorieën gaan de vaccinaties in Brussel gestaag omhoog. Op drie weken tijd, tussen 31 augustus en 24 september, ging het aantal volledig gevaccineerde jongeren van 12 tot 17 jaar van 15,3 procent naar 24,3 procent. Bij de 18- tot 24-jarigen steeg dit van 37 procent naar 41,4 procent, en bij de 25- tot 34-jarigen van 50,1 procent naar 53,4 procent. Afgelopen week kregen in Brussel 10.000 personen een eerste dosis en werd de voorgestelde doelstelling van 16.000 eerste prikken opnieuw niet gehaald.

Epidemiologische situatie

Globaal gezien lijkt de epidemiologische situatie iets te verbeteren, met enkele lichte dalingen. De incidentie zwakte af van 540 naar 509 besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen twee weken. Het aantal afgenomen tests daalde van 8.100 naar 7.800 per dag, met een positiviteitsgraad van 6 procent, terwijl die vorige week 6,6 procent bedroeg. De r-waarde is naar 0,9 gezakt.