Hoofd militaire inlichtingendienst moet opstappen in nasleep zaak Jürgen Conings

“Militaire inlichtin­gen­dienst ADIV heeft zware fouten gemaakt in de zaak-Jürgen Conings”: rapport Comité I is vernieti­gend

4 juli De militaire inlichtingendienst ADIV heeft zware fouten gemaakt in de zaak-Jürgen Conings: dat staat zwart op wit te lezen in het laatste rapport van toezichthouder Comité I, zo verneemt VTM NIEUWS. Zo was ADIV niet aanwezig op een cruciale vergadering waar mogelijke maatregelen tegen de terreurdreiging van militair Conings besproken gingen worden. “Jürgen Conings werd beschouwd als lid van één van de meest radicale rechts-extremistische groeperingen in ons land, alleen: ADIV zag het niet”, vertelt misdaadjournalist Faroek Özgünes in de VTM NIEUWS-studio.