Hongerstaking van sans-papiers in Begijnhofkerk in Brussel beëindigd

De hongerstaking van sans-papiers in de Begijnhofkerk in Brussel is minstens voorlopig beëindigd. Dat is net bevestigd door een woordvoerder van de hongerstakers aan VTM NIEUWS. Vanaf morgen gaat iedereen naar de neutrale zone, die is ingericht op enkele honderden meters van de Begijnhofkerk. De hongerstaking aan ULB is echter nog niet voorbij, is bevestigd aan onze redactie. Mogelijk volgen ze daar nog, maar de knoop is nog niet doorgehakt. Het is ook nog niet duidelijk of de sans-papiers in de VUB hun actie zullen beëindigen.