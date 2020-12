Honderdtal oldtimers in brand nabij Ronse

Tessenderlo Personeels­feest­je met shuttle­dienst in bosrijk gebied stilgelegd: politie pakt twee aanwezigen op

23 december Een bedrijfsleider uit Tessenderlo heeft dinsdag een personeelsfeestje gegeven in een horecazaak aan Zavelberg in Tessenderlo. De deelnemers zouden met een shuttledienst ter plaatse zijn gebracht. De locatie ligt afgelegen in bosrijk gebied.