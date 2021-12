Honderdtal mensen betogen in Brussel tegen Europees migratiebeleid

Een honderdtal mensen heeft zaterdagnamiddag in de Europese wijk in Brussel een protestactie gehouden tegen het Europese migratiebeleid. Ze bezochten verschillende Europese instellingen, agentschappen en bedrijven die dat migratiebeleid vormgeven of eraan meewerken. “Europa voert de mensenrechten hoog in het vaandel maar schendt ze dagelijks met haar politiek van gesloten grenzen”, klinkt het. “Dit jaar heeft die politiek al voor 4.400 doden gezorgd.”

Belangrijkste kop van Jut voor de betogers is Frontex, het Europees Grens- en kustwachtagentschap. Dat agentschap moet de EU-landen bijstaan in de bescherming van de Europese buitengrenzen maar gaat daarbij volgens de betogers zijn boekje te buiten.

“Frontex is een klein leger geworden dat zogezegd onze grenzen moet beschermen maar dagelijks de mensenrechten schendt”, zegt Stéphanie Demblon van de vzw Agir pour la Paix. “Het recht op asiel wordt systematisch geschonden aan de Europese buitengrenzen. Migranten worden teruggedreven of gecriminaliseerd, zowel in Polen, als in Hongarije, als in Italië en in Griekenland.”

“Frontex zou over de mensenrechtenschendingen verslag moeten uitbrengen, maar doet dat niet”, gaat de actievoerster verder. “Meer zelfs, de directeur van het agentschap durft het aan om het Europees Parlement voor te liegen. Volgens hem is het niet Frontex dat de migranten terugdrijft, maar de individuele landen. Maar Frontex is daar bijna overal aanwezig en is perfect op de hoogte van al die wantoestanden.”

Het fundamentele probleem is de Europese migratiepolitiek, aldus Stéphanie Demblon: “Het gaat om de vraag hoe we naar migratie kijken en hoe we naar veiligheid kijken. De EU probeert nu zogezegd de veiligheid van haar burgers te garanderen door haar grenzen te bewaken met allerlei hoogtechnologische snufjes, maar dat zorgt niet voor veiligheid. De indecente bedragen die daaraan uitgegeven worden, zouden beter gaan naar een goede sociale zekerheid, behoorlijk onderwijs, solidariteit en respect voor de mensenrechten. Mensen die hier een beter leven komen zoeken, brengen onze veiligheid niet in gevaar.”