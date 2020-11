Honderden vrijwilligers plakken posters voor door politiekogel omgekomen peuter Mawda

Wees voorzich­tig met sporten na corona: “Kan levensge­vaar­lijk zijn”

22 november Sporten is en blijft gezond. Maar wie net hersteld is van Covid-19 kan toch beter even opletten voor hij of zij weer gaat lopen of fietsen. “Het coronavirus kan ontstekingen aan de hartspier veroorzaken”, zeggen sportcardiologen. “In combinatie met sportieve inspanningen kan dit levensgevaarlijk zijn.” Sportievelingen die positief hebben getest op corona kunnen voor advies terecht op de website sportkeuring.be.