“Honderden pendelaars nog altijd vast door onderbroken treinverkeer”

Vrijdagavond laat staan er in zowat alle treinstations nog altijd mensen te wachten op een trein of een bus die hen naar huis kan brengen. Dat meldt VTM NIEUWS. Volgens de NMBS komt dit omdat het spoor nog altijd vol met takken, bomen en brokstukken ligt door storm Eunice. Het zal wellicht ook nog even duren voor alles is opgeruimd.

De NMBS legde rond 14 uur vanmiddag een groot deel van het treinverkeer stil door storm Eunice, vooral in West- en Oost-Vlaanderen en in Antwerpen. Bedoeling was dat alles rond 18 uur weer zou heropstarten, maar dat is niet gelukt. En dus zitten vele pendelaars nog altijd ergens vast.

“Iedereen thuis krijgen”

“Er is geen dienstregeling of iets dat daarop lijkt. Het zijn bijna ‘a la carte’-treinen nu”, legt VTM NIEUWS-journalist Ken Van Beversluys uit vanuit het Sint-Pietersstation in Gent. Daar staan vanavond laat nog altijd tientallen mensen te wachten.



“Het is kijken waar de sporen veilig zijn om een passagierstrein over te laten rijden en die verbindingen herstellen. Ik heb de indruk dat dit nu stilaan aan het lukken is voor de hoofdassen tussen Gent en Oostende en tussen Gent en Brussel. Tussen Gent en Antwerpen rijden er nu ook weer heel sporadisch treinen. Maar voor mensen die in kleinere stations moeten zijn, in kleinere dorpen, wordt het een hele calvarietocht om thuis te geraken.”

Volledig scherm © BELGA

“Bij de NMBS hebben ze de ambitie uitgesproken om iedereen vanavond thuis te krijgen. Een uur wilden ze daar niet op plakken”, aldus nog Van Beversluys. De NMBS liet eerder inderdaad weten dat het hoe dan ook een prioriteit is om mensen thuis te krijgen. “Is het niet met de trein, dan op een andere manier”, zei NMBS-woordvoerder Bart Crols rond 20 uur. “We gaan niemand achterlaten.” Maar het lijkt dus wel erg laat te kunnen worden voor sommigen.

De spoorwegmaatschappij laat nog weten dat ze intussen ook taxicheques uitdeelt, onder andere in Antwerpen-Centraal, om mensen thuis te krijgen.

Woede rond late beslissing

Op sociale media werd de hele dag onthutst gereageerd op de beslissing om een deel van het treinverkeer vanmiddag stil te leggen door het stormweer. Vooral de timing stuitte velen tegen de borst: pas tegen 11 uur vanmorgen werd de knoop doorgehakt. Heel wat pendelaars namen vanochtend dus nog gewoon de trein naar bijvoorbeeld het werk en konden daarna als gevolg van de plotse maatregel niet meer terug naar huis sporen.

Volledig scherm © BELGA

De woordvoerder van spoorwegbeheerder Infrabel excuseerde zich vanmiddag op VTM NIEUWS voor de laattijdige beslissing. “We willen onze excuses aanbieden aan de reizigers en iedereen die hinder heeft ondervonden, want we moeten toegeven dat het een laattijdige beslissing was”, zei Frédéric Petit.

“Gisteren hoopten we nog dat we het grootste gedeelte van het treinverkeer vandaag konden laten doorgaan, maar dat bleek helaas niet het geval. En daarom is omwille van de veiligheid het treinverkeer in grote delen van Vlaanderen onderbroken. We zullen een analyse maken om te bekijken welke lessen hier eventueel uit moeten getrokken worden.”

Bekijk ook: We willen onze excuses aanbieden, want het was een laattijdige beslissing”