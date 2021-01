Honderden, misschien al duizenden besmettingen met Britse coronavariant: “Zonder dat we het doorhebben is variant zich al goed aan het verspreiden”

“Ik heb de indruk dat de Britse variant zich al goed aan het verspreiden is, zonder dat we het echt doorhebben. Het is zeker iets waarover ik me ongerust maak.” Professor Herman Goossens, hoofd medische microbiologie aan de UAntwerpen, ziet in zijn lab “heel veel verdachte gevallen” onder de positieve testen, waarvoor nog extra onderzoek nodig is. Met nu al ruim honderd bevestigde gevallen, circuleert er een veelvoud van de besmettelijker variant in ons land. Experts beantwoorden enkele pertinente vragen.