Honderden mensen nemen afscheid van doodgeschoten quadrijder (31) in Herstal

Staatsbon neemt vliegende start, Van Peteghem kijkt naar banken: “Als er te weinig beweegt, dan komt er in december nieuwe staatsbon”

De Belgen springen massaal op de ‘Van Peteghem-bon’ om hun spaargeld eindelijk wat meer te laten renderen, veel meer dan op een spaarboekje in elk geval. Vanaf donderdagochtend kan je intekenen en nu alleen al is er via de site van de overheid, meer dan 1,147 miljard euro opgehaald. Minister Van Peteghem (CD&V) geeft de laatste stand van zaken bij VTM NIEUWS en zegt dat “als er niets of weinig beweegt bij de banken”, een nieuwe staatsbon in december “een logisch gevolg” zal zijn.