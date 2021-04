Honderden herdenken met witte ballonnen gedode docente Vinciane (43)

Oostende Brand uitgebro­ken in Europacen­trum, hoogste gebouw van de kust: 33 bewoners geëvacu­eerd

12:30 In Oostende is donderdagmorgen rond 4.20 uur brand uitgebroken in het Europacentrum, het hoogste gebouw van de kust. “Het vuur ging op de vijfde verdieping gepaard met felle rook, die zich via de luchtkokers had verspreid”, zegt brandweerkapitein Dries Van der Veken. Volgens burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) moeten er ingrepen gebeuren aan het gebouw uit veiligheidsoverwegingen.