“Honderden bomen moeten worden gekapt. En dat allemaal om 147 huizen te bouwen op een lap grond die niet eens geschikt is”

To build or not to build: dat is de vraag in heel Vlaanderen. Ook in een West-Vlaamse plattelandsgemeente als Zedelgem, leert ‘De Morgen’. Is het vandaag, met de historische watersnood in Luik in het achterhoofd, nog een goed idee om te bouwen op natte grond?