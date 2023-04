Honderden Belgen investeerden 60 miljoen in Kaapverdisch 'luxeresort', maar na 4 jaar is het nog altijd een ruïne: “Daar gaat erfenis van mijn kinderen”

INTERVIEW. Wat moet je doen als je kindermis­bruik vermoedt? “Het is niet omdat je je bezorgd­heid uit dat je je moeit”

Iedereen die kindermishandeling opmerkt in zijn omgeving, moet bij hulplijn 1712 zijn. In 2012 opgericht, maar tien jaar later nog niet bekend genoeg, dat zegt ook Vlaams coördinator Wim Van de Voorde (43). Wat kunnen we zelf doen als we vermoeden dat een kind in de omgeving misbruikt wordt? En zijn er meer oproepen geweest deze week, nu het nieuws over de dood van Raul (9) naar buiten kwam? “Iedereen denkt meteen aan seksueel misbruik of fysiek geweld, maar je kan ook stappen nemen bij emotionele verwaarlozing.”