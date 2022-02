Honderden aanwezigen voor eerbetoon aan vermoorde TikTokker in Luik

Moeder redden

De twintiger was woensdagnamiddag naar zijn moeder gegaan om haar hulp te bieden. Ze werd bedreigd door haar ex-partner, die klaarblijkelijk de liefdesbreuk niet kon verkroppen. De verdachte van de steekpartij was kort voordien aangekomen bij de moeder. Hij had ermee gedreigd haar te doden en daarna zichzelf van het leven te beroven, zei de procureur des Konings van Luik, Renaud Xhonneux, donderdag.

De vrouw zei dat haar ex haar probeerde te wurgen. Ze bracht zich in veiligheid bij haar zus die in dezelfde straat woont. Die verwittigde Luca, die tevergeefs zijn moeder probeerde te bereiken en dan maar ter plaatse kwam. Aan de woning van de moeder kwam hij de verdachte tegen, die in 2013 al voor de rechter moest verschijnen voor geweld tegen zijn ex-partner. De man diende Luca vijf messteken toe, waarvan vier in zijn borstkas. De jongeman overleed snel aan zijn verwondingen, ondanks de tussenkomst van de hulpdiensten.