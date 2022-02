Honderdduizenden frauduleuze telefoonoproepen gedetecteerd laatste dagen: zo herken je ze

Belgen stellen meer testamen­ten en zorgvol­mach­ten op in 2021

In 2021 is het aantal geregistreerde testamenten in ons land met 11,2 procent gestegen in vergelijking met 2020. Voor de zorgvolmachten bedroeg de stijging 15,8 procent. Dat blijkt uit de familiebarometer van de Federatie van het Notariaat.

